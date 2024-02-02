В ВСУ сделали шокирующее заявление о командовании армии

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Украинский военный медик Битюков признался в проблемах в командовании ВСУ

Мир

Военный медик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Глеб Битюков в социальной сети открыто заявил о серьёзных проблемах в командовании украинской. Его слова приводит издание "Страна.ua".

Украинский военный медик Битюков признался в проблемах в командовании ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учёт горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел", — поделился военный.

При этом он отметил, что звания украинским солдата присваивают не за достижения, а за "выслугу лет". Таким образом, в результате вершин достигает не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотен, пьёт не больше других и "хоть иногда моется".

Как считает сам Битюков, такая политика, в конечном итоге, привела к тому, что достойные и мотивированные люди либо уже погибли, либо покинули ряды армии.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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