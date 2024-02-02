В ВСУ сделали шокирующее заявление о командовании армии

Военный медик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Глеб Битюков в социальной сети открыто заявил о серьёзных проблемах в командовании украинской. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учёт горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел", — поделился военный.
При этом он отметил, что звания украинским солдата присваивают не за достижения, а за "выслугу лет". Таким образом, в результате вершин достигает не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотен, пьёт не больше других и "хоть иногда моется".
Как считает сам Битюков, такая политика, в конечном итоге, привела к тому, что достойные и мотивированные люди либо уже погибли, либо покинули ряды армии.
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