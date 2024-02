В ВСУ сделали шокирующее заявление о командовании армии

Военный медик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Глеб Битюков в социальной сети открыто заявил о серьёзных проблемах в командовании украинской. Его слова приводит издание "Страна.ua".

