Американский профессор истории Марк Эпископос заявил, что оружие Запада не поможет боевикам Вооружённых сил Украины победить Россию. По его словам, российское командование понимает, какие вооружения Запад намерен поставить Киеву в рамках военной помощи. Поэтому оно обладает достаточным количеством времени для разработки эффективной тактики противостояния.
Такой точкой зрения Эпископос поделился с изданием Responsible Statecraft.
"После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична", — указал автор материала.
Эксперт уверен, что, сколько бы Запад ни поставлял Киеву нового вооружения, это ему не поможет, ведь Москва уже успела адаптироваться к его применению.
К тому же, заявления различных экспертов о том, что РФ испытывает острую нехватку боеприпасов и оружия, на самом деле неверны, заключает обозреватель.
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