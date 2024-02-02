В США рассказали о самом страшном для ВСУ "оружии" российской армии

Responsible Statecraft: оружие Запада не поможет Украине победить Россию

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Американский профессор истории Марк Эпископос заявил, что оружие Запада не поможет боевикам Вооружённых сил Украины победить Россию. По его словам, российское командование понимает, какие вооружения Запад намерен поставить Киеву в рамках военной помощи. Поэтому оно обладает достаточным количеством времени для разработки эффективной тактики противостояния.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Такой точкой зрения Эпископос поделился с изданием Responsible Statecraft.

"После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична", — указал автор материала.

Эксперт уверен, что, сколько бы Запад ни поставлял Киеву нового вооружения, это ему не поможет, ведь Москва уже успела адаптироваться к его применению.

К тому же, заявления различных экспертов о том, что РФ испытывает острую нехватку боеприпасов и оружия, на самом деле неверны, заключает обозреватель.