В Китае рассказали Киеву о "решающей победе" России

Китайские аналитики уверены, что РФ однозначно одержит победу в специальной военной операции на Украине. По словам китайского военного эксперта Цзиня Чженя, украинским формированиям будет всё труднее противостоять наступлению российской армии.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic