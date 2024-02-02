В Китае рассказали Киеву о "решающей победе" России

Sohu: ВСУ не остановят наступление ВС России

Китайские аналитики уверены, что РФ однозначно одержит победу в специальной военной операции на Украине. По словам китайского военного эксперта Цзиня Чженя, украинским формированиям будет всё труднее противостоять наступлению российской армии.

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"ВСУ всё больше утрачивают возможности остановить целенаправленное и настойчивое российское наступление", — отметил он на портале Sohu.

Как подчёркивает Цзинь, Украина получает от Запада намного меньше вооружений по сравнению с тем количеством, которое теряет на поле боя. Так, акцентирует внимание автор материала, на один переданный Западом танк приходятся десять уничтоженных. К тому же, даже те образцы, которые Запад отправляет Киеву в рамках военной помощи, оказываются, в конечном итоге, устаревшими или неисправными.

Поэтому, делает вывод обозреватель, последнюю решающую битву выиграет президент РФ Владимир Путин.