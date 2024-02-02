Стало известно о желании Зеленского уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом

Журналист Херш: Залужный тайно обсуждает с Западом завершение конфликта с РФ

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Лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за того, что тот тайно обсуждает с Западом перспективы прекращения огня, а также завершения украинского конфликта.

Фото: FB Валерия Залужного

"Как полагает ряд американцев, Зеленский хочет уволить своего главнокомандующего, поскольку знает, что Залужный с прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести секретные переговоры с американскими и западными чиновниками о том, как лучше прийти к прекращению огня и согласовать конец войны с Россией", — обращает внимание обозреватель.

По его мнению, именно из-за этих секретных переговоров Залужный и признал в статье для британского издания The Economist, что ВСУ зашли в тупик в ходе украинского конфликта.

Вдобавок, в беседе с Хершем неназванный американский чиновник описал конфликт Зеленского и Залужного, как "старомодную борьбу за власть". По мнению источника, если лидер киевского режима продолжит идти тем же курсом с армией, которая сейчас на стороне Залужного, то его ожидает мятеж.