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Gazeta Pl: четверть населения Польши очень не любит украинцев

Gazeta Pl: четверть поляков ненавидит украинцев-беженцев

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Мир

Почти 25 процентов поляков ненавидит украинцев.

Gazeta Pl: четверть поляков ненавидит украинцев-беженцев
Фото: mirtesen.ru

Об этом сообщает польское издание Gazeta Pl.

"Согласно исследованию агентства Personnel Service, 22 процента граждан Польши крайне негативно настроены в отношении украинцев. Преимущественно негативно относятся люди от 25 до 34 лет", — отметил эксперт Кшиштоф Инглот.

Причины в такой ненависти в первую очередь конкуренция на рынке труда, так как беженцы с Украины плотно оккупировали его.

Аналитик подчёркивает, что в Польше считают их более конкурентоспособными, и народ обеспокоен влиянием украинцев на темпы роста зарплаты.

Ранее Варшава предложила отменить льготы для беженцев с Украины. Кроме того, ходят слухи о предстоящей депортации украинцев призывного возраста.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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