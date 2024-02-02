Gazeta Pl: четверть населения Польши очень не любит украинцев

Почти 25 процентов поляков ненавидит украинцев.
Об этом сообщает польское издание Gazeta Pl.
"Согласно исследованию агентства Personnel Service, 22 процента граждан Польши крайне негативно настроены в отношении украинцев. Преимущественно негативно относятся люди от 25 до 34 лет", — отметил эксперт Кшиштоф Инглот.
Причины в такой ненависти в первую очередь конкуренция на рынке труда, так как беженцы с Украины плотно оккупировали его.
Аналитик подчёркивает, что в Польше считают их более конкурентоспособными, и народ обеспокоен влиянием украинцев на темпы роста зарплаты.
Ранее Варшава предложила отменить льготы для беженцев с Украины. Кроме того, ходят слухи о предстоящей депортации украинцев призывного возраста.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.