Залужный предупредил Зеленского, что его преемник не спасёт положения

Валерий Залужный предупредил Владимира Зеленского, что кто бы ни занял место главнокомандующего, он вряд ли решающим образом изменит ситуацию на фронте. О том самом роковом разговоре главкома и президента Незалежной рассказала The Washington Post в четверг.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.