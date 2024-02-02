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Залужный предупредил Зеленского, что его преемник не спасёт положения

WP: Залужный предупредил Зеленского о невозможности улучшения на фронте

1:09
Мир

Валерий Залужный предупредил Владимира Зеленского, что кто бы ни занял место главнокомандующего, он вряд ли решающим образом изменит ситуацию на фронте. О том самом роковом разговоре главкома и президента Незалежной рассказала The Washington Post в четверг.

WP: Залужный предупредил Зеленского о невозможности улучшения на фронте
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам знакомого с его содержанием высокопоставленного украинского чиновника, Залужный откровенно описал положение, с которым придётся столкнуться его преемнику.

"Любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооружёнными силами в конфликте, который зашёл в истощающую, мучительную тупиковую ситуацию", — приводится в статье его мнение.

Украинской армии нужно больше вооружений, боеприпасов и живой силы, напомнил Зеленскому полководец.

Залужный не злится из-за своей отставки, добавил собеседник издания. Разногласия между главкомом и президентом зрели давно, а последней каплей стало требование мобилизовать ещё полмиллиона человек.

В Киеве царит уныние из-за того, что былое единство сменилось распрями. "В этой ситуации выигрывает только Россия", — заключил источник WP.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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