Валерий Залужный предупредил Владимира Зеленского, что кто бы ни занял место главнокомандующего, он вряд ли решающим образом изменит ситуацию на фронте. О том самом роковом разговоре главкома и президента Незалежной рассказала The Washington Post в четверг.
По словам знакомого с его содержанием высокопоставленного украинского чиновника, Залужный откровенно описал положение, с которым придётся столкнуться его преемнику.
"Любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооружёнными силами в конфликте, который зашёл в истощающую, мучительную тупиковую ситуацию", — приводится в статье его мнение.
Украинской армии нужно больше вооружений, боеприпасов и живой силы, напомнил Зеленскому полководец.
Залужный не злится из-за своей отставки, добавил собеседник издания. Разногласия между главкомом и президентом зрели давно, а последней каплей стало требование мобилизовать ещё полмиллиона человек.
В Киеве царит уныние из-за того, что былое единство сменилось распрями. "В этой ситуации выигрывает только Россия", — заключил источник WP.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.