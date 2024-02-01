Депутат Госсовета РТ рассказал про эвакуацию тел бойцов из зоны СВО

Депутат Государственного Совета Татарстана, Эдуард Шарафиев, объявил, что в российской армии введен новый статус "погибший" для военных, чьи тела остаются на поле боя.
Он отметил, что этот статус присваивается тем военным, чьи тела из-за различных обстоятельств не могут быть эвакуированы, включая ситуации, когда тела остаются близко к тылу противника. Парламентарий подчеркнул, что руководство чаще всего избегает рисков при эвакуации погибших, учитывая их расположение. Об этом сообщает inkazan.ru.
При этом он отметил, что командование знает, где последний раз находился каждый военный. При ранении или гибели на карте фиксируются координаты, и командиры стараются провести эвакуацию. Тела затем опознают в морге и провожают в "последний путь со всеми почестями".
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