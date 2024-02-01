В Польше признали ложь западной и киевской пропаганды о трагедии с Ил-76

Myśl Polska признала ложь западной и киевской пропаганды о трагедии с Ил-76

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Нет никаких сомнений в том, что разбившийся в Белгородской области российский самолет Ил-76 перевозил украинских военнопленных.

Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает польская газета Myśl Polska.

В качестве доказательств приводятся видеозаписи с пленными. В СМИ ещё до инцидента были показаны видео, на которых пленные садились на борт Ил-76 из "автозаков". Это опровергает утверждения Киева о том, что самолет перевозил "ракеты С-300".

Сразу после падения самолета был опубликован список пленных, которых планировалось обменять. Украина в конце концов признала его подлинность.

На видео, снятых Следственным комитетом России, видно множество трупов и документов, идентифицирующих украинских военнослужащих. Киевский режим, однако, заявил, что "трупов только два, и это тела российских бойцов".

Польское издание подвергло критике западных пропагандистов, которые, по их мнению, игнорируют все новые доказательства и не извиняются за поддержку лжи Киева.

Информация о трагедии с Ил-76 является еще одним примером того, как западная и киевская пропаганда искажают факты.