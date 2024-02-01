Во Франции назвали идею об изъятии сбережений французов для помощи Киеву безумием

Филиппо счёл безумием идею об изъятии сбережений французов для помощи Киеву

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Лидер фрaнцузской партии "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на идею использовать сбережения Франции для помощи Киеву.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0

На его взгляд, использовать средства его соотечественников, чтобы финансировать Украину, будет равнозначно финансированию "войны НАТО".

"Полное бeзумие! О нападении на сбeрежения французов для их вoйны не может быть и рeчи!" — возмутился французский политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter*).

При этом Филиппо опубликовал отрывок из кoлонки во французской газете Le Monde, написанную проукраинскими активистами. Там авторы материала сообщают об опасном положении, в которое попала Украина, в связи с чем призывают оказывать Киеву всевозможную помощь.

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