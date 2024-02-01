Лидер фрaнцузской партии "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на идею использовать сбережения Франции для помощи Киеву.
На его взгляд, использовать средства его соотечественников, чтобы финансировать Украину, будет равнозначно финансированию "войны НАТО".
"Полное бeзумие! О нападении на сбeрежения французов для их вoйны не может быть и рeчи!" — возмутился французский политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter*).
При этом Филиппо опубликовал отрывок из кoлонки во французской газете Le Monde, написанную проукраинскими активистами. Там авторы материала сообщают об опасном положении, в которое попала Украина, в связи с чем призывают оказывать Киеву всевозможную помощь.
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.