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Политолог Раевский раскрыл, когда состоится следующий обмен пленными между РФ и Украиной

2:08
Мир

Несмотря на нападение Украины на российский самолет Ил-76, обмен пленными между странами все-таки состоялся. В этом процессе участвовали также ОАЭ, занимавшиеся координацией согласованных мероприятий.

Политолог Раевский раскрыл, когда состоится следующий обмен пленными между РФ и Украиной
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Существует вопрос, будут ли проведены дополнительные обмены, учитывая уменьшившееся доверие к киевскому режиму, поделился политолог Дмитрий Раевский.

"Как отметил наш верховный главнокомандующий Владимир Путин, соотношение числа пленных в России и Украине приблизительно 1 к 10. Известно, что на территории РФ находится более 20 тысяч солдат ВСУ. Это подразумевает, что российских военных в Украине около 2 тысяч. Следовательно, обмены происходят регулярно, ежемесячно возвращаются домой примерно 200 человек. Вероятно, текущих пленных обменяют в течение 2024 года, если темпы не снизятся после инцидента с Ил-76", — рассказал он интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Несмотря на трагедию, собеседник утверждает, что обмен продолжится, поскольку двусторонняя комиссия активно работает, люди знакомы друг с другом, и процесс обмена участников продолжается.

"По всей видимости, нападение на Ил-76 является результатом внутриполитических раздоров в Украине, возможно, с целью подставить одних под других. Нам неизвестно, кому именно хотели навредить, Зеленскому или Залужному. Возможно, целью было запугать своих собственных солдат, чтобы они не сдавались в плен, зная, что их могут уничтожить со стороны собственных сил. Этот вопрос остается открытым, но процесс обмена военнопленными будет продолжаться", — подчеркнул Раевский.

Политолог считает, что пребывание российских солдат в украинском плену не приносит пользы Киеву, в то время как возвращение боевиков ВСУ может укрепить армию, сталкивающуюся с нехваткой боеспособных сил. Следовательно, обмен будет продолжаться с прежней интенсивностью и по прежним графикам.

"Предполагаемый следующий обмен, вероятно, состоится в феврале или марте", — заключил политолог.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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