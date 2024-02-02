Экс-разведчик раскрыл, откуда ВСУ атакуют беспилотниками Петербург: баржа, которая уходит в нейтральные воды

Полковник Матвийчук: для атак БПЛА по Питеру ВСУ могут использовать Балтику

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Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины, предпринимающие попытки провести атаки на Санкт-Петербург, могут быть запущены из нейтральных вод Балтийского моря. Эту информацию предоставил бывший офицер спецназа и экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, награждённый орденами Красной Звезды и Республики Сирия, в беседе с порталом URA. RU.

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"Мы рассматриваем два возможных сценария. В первом случае беспилотники могут быть запущены с баржи, скрытой в нейтральных водах Балтийского моря. Эта баржа оборудована специальной установкой для запуска БПЛА. После выполнения задания она уходит в нейтральные воды, что делает наше противодействие практически невозможным", — отметил Матвийчук.

Он также подчеркнул возможность второго сценария, который включает в себя взлёт беспилотников с территории Российской Федерации. По словам эксперта, это могут быть как украинские граждане, скрывающиеся под маской беженцев, так и наши собственные граждане, действующие по команде Службы безопасности Украины (СБУ), которые собирают дроны в гаражах и запускают их в нужном направлении.

После звуков взрыва, услышанного жителями Санкт-Петербурга ночью 31 января, губернатор Александр Беглов заявил о проведении расследования данного инцидента.