Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светофоры и тарифы: что меняется с 1 февраля 2024 года в транспортном законодательстве РФ
Гастроэнтеролог Абанина назвала чайный гриб прекрасной альтернативой энергетикам
7 доступных способов перестать отекать
WP: Залужный предупредил Зеленского о невозможности улучшения на фронте
Ким Дотком: Зеленский проиграл, названы фамилии кандидатов в президенты Украины
Астролог Старовойтова рассказала, как разным знакам Зодиака быстро накопить денег
Куриные ножки в томатно-сметанном соусе: вкуснейшее блюдо венгерской кухни
Чабер и чабрец. Рассказываем, чтобы вы посадили
Автоэксперты объяснили, почему нужно глушить двигатель автомашины на заправке
Экс-разведчик раскрыл, откуда ВСУ атакуют беспилотниками Петербург: баржа, которая уходит в нейтральные воды

Полковник Матвийчук: для атак БПЛА по Питеру ВСУ могут использовать Балтику

1:19
Мир

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины, предпринимающие попытки провести атаки на Санкт-Петербург, могут быть запущены из нейтральных вод Балтийского моря. Эту информацию предоставил бывший офицер спецназа и экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, награждённый орденами Красной Звезды и Республики Сирия, в беседе с порталом URA. RU.

Полковник Матвийчук: для атак БПЛА по Питеру ВСУ могут использовать Балтику
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

"Мы рассматриваем два возможных сценария. В первом случае беспилотники могут быть запущены с баржи, скрытой в нейтральных водах Балтийского моря. Эта баржа оборудована специальной установкой для запуска БПЛА. После выполнения задания она уходит в нейтральные воды, что делает наше противодействие практически невозможным", — отметил Матвийчук.

Он также подчеркнул возможность второго сценария, который включает в себя взлёт беспилотников с территории Российской Федерации. По словам эксперта, это могут быть как украинские граждане, скрывающиеся под маской беженцев, так и наши собственные граждане, действующие по команде Службы безопасности Украины (СБУ), которые собирают дроны в гаражах и запускают их в нужном направлении.

После звуков взрыва, услышанного жителями Санкт-Петербурга ночью 31 января, губернатор Александр Беглов заявил о проведении расследования данного инцидента.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Исследование Роскачества: что продаётся под видом сайры
Две плохие новости для Запада: Украина накануне поражения, а Путин побеждает Дмитрий Плотников Украина проиграла России в Международном суде ООН Любовь Степушова Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля Ирина Гусакова
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Нежданный кухонный вредитель: как быстро избавиться от моли и других насекомых на кухне
Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы
Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы
Последние материалы
Украинский спецназ использует FPV-беспилотники в боевых действиях в Судане
Эксперт по искусственному интеллекту предложил нейросети для толкования снов
Глава Дагестана Меликов может покинуть Кавказ после президентских выборов
Полковник Матвийчук: для атак БПЛА по Питеру ВСУ могут использовать Балтику
Как убрать щеки: 7 способов и советы экспертов
Автоэксперты перечислили четыре ошибки при проезде "лежачих полицейских"
Ученые выявили, что домашний завтрак снижает вероятность появления у ребенка психосоциальных проблем
Эти сорта картофеля хорошо подойдут для пюре
Эксперты рассказали, когда автомобилю необходима замена глушителя
Макияж, массаж, упражнения: как скорректировать форму носа без хирургии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников