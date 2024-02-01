Стало известно о жестокости украинских заградотрядов

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Сальдо: ВСУ расстреливают в спину желающих сдаться в плен сослуживцев

1:00
Мир

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливают в спину сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен.

Сальдо: ВСУ расстреливают в спину желающих сдаться в плен сослуживцев
Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

Как уточнил глава региона в беседе с РИА Новости, в связи с этим украинским солдатам приходится воевать "под дулом автомата".

"Это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперёд, а они примерно даже и понимают, что всё равно умрут. Назад им пути нет — их не пустят заградотряды", — отмечает Сальдо.

По его словам, киевский режим пытается сделать всё возможное, чтобы их военнослужащие не сдавались в плен. Однако сдаться боевики ВСУ также не могут, ведь, ведь, как только их сослуживцы увидят, что они переходят на другую сторону, они откроют по ним огонь.

На фоне всего этого всё меньше украинских солдат хотят продолжать воевать с российской армией. Ведь киевский режим бросает на передовую "практически необученных" солдат, а не кадровых военных, как это было прежде.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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