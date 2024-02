Стало известно о жестокости украинских заградотрядов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливают в спину сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен.

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0