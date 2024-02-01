В ЕС опасаются победы РФ в СВО на Украине

WSJ: победа РФ в СВО поставит под угрозу безопасность Европы

В Евросоюзе опасаются столкновения с Россией в случае её победы в специальной военной операции на Украине. Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), в настоящее время страны европейского сообщества усиливают давление на Венгрию с целью убедить её не блокировать оказание Киеву военной помощи.

Фото: mil.ru

По мнению обозревателей издания, лидеры Евросоюза грозят лишить Венгрию голоса по некоторым вопросам, а также заблокировать финансирование Будапешта. Подобная провокация будет сделана для того, чтобы Венгрия одобрила выделение Украине пакета помощи в €50 млрд и сняла своё вето.

Однако авторы материала уверены, что такой тон европейских политиков, вероятнее всего, связан с тем, что они осознают угрозу своей безопасности.