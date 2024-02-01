Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отказывается считать бывшего американского президента Дональда Трампа сторонником России. По его словам, заявления о симпатиях Трампа к Москве — это чушь.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном прекращении военной помощи Украине после избрания новым главой Белого дома Трампа, он обратил внимание на то, что в Киеве по-любому ожидают на этот счёт положительного решения.
"Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, — это полная чушь", — считает он.
Буданов также отметил, что Трамп — человек опытный, он много раз падал и поднимался, что "является очень серьёзной чертой". При этом сейчас киевский режим отчаянно нуждается в увеличении количества боеприпасов и вооружений.
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