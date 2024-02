Глава ГУР Украины заявил, что не считает Трампа сторонником России

Your browser does not support the audio element.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отказывается считать бывшего американского президента Дональда Трампа сторонником России. По его словам, заявления о симпатиях Трампа к Москве — это чушь.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.