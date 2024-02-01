Тимошенко вне себя: "миллионы украинцев" против отставки Залужного

Тимошенко выступила против отставки Залужного

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ сейчас несвоевременна, заявила лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Фото: FB Юлии Тимошенко

Она выложила в запрещённой в РФ соцсети видеокомментарий к слухам об увольнении Залужного, бурно циркулирующим с понедельника.

"Бывают новости, в которые нам не хочется верить, хочется скорее дождаться опровержения. Для миллионов украинцев такой новостью стали слухи про освобождение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", — сказала политик.

Сейчас очень трудное время для Незалежной, и любые политические противоречия надо отложить до окончания конфликта, уверена экс-премьер.

"Наша борьба сейчас в самом разгаре, но это должна быть борьба за Украину, а не политическая метушня, — пояснила она. — Враг ждёт нашей ошибки. В такой момент отставка главкома точно не ко времени. Мы должны забыть про рейтинги и амбиции, обиды и непонимания".

По мнению Тимошенко, опровержению слухов можно доверять. Однако СМИ подтвердили: решение уже принято.