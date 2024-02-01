Названа цель визита Нуланд в Киев

Гаврилов рассказал о цели визита Нуланд в Киев

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Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о цели визита госдепа США Виктории Нуланд в Киев. По его словам, она состоит в том, чтобы оценить ситуацию с конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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"Я думаю, [цель визита — ред.] — именно разборки. Она известный дипломат в США. Американцы будут оценивать ситуацию: к чему это всё ведет, будут вестись беседы с Залужным и с президентом Зеленским, будут даваться рекомендации", — пояснил свою точку зрения дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, подчёркивает Гаврилов, Нуланд, вероятнее всего, намерена провести с Зеленским и Залужным переговоры, а также дать рекомендации.

Тем не менее, перед ней едва ли стоит задача помирить их. Ведь спор Зеленского и Залужного, считает Гаврилов, зашла слишком далеко, а причина разногласия — в личных амбициях.