Подоляк: Залужный — наёмный менеджер, и только

Подоляк призвал не политизировать отставку Залужного

0:18 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Валерий Залужный - всего лишь наёмный менеджер, странно, что его отставка вызвала такой шум, возмущён советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: Reuters by Анна Войтенко

Он не стал ни подтверждать, ни опровергать встречу главкома ВСУ с Владмииром Зеленским, на которой поднимался этот вопрос.

"Знаете, что для меня странно, а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Смотрите: это вертикаль верховного главнокомандующего, я не понимаю, в чём тут дискуссия — уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, не выбранных, является главнокомандующий", — объяснил Подоляк в эфире телеканала "Рада".

Это не первый такой случай, когда раздувается хайп вокруг таких не вполне подходящих для этого тем, заметил советник ОП. По его мнению, подобные спекуляции могут объясняться "определённой стагнацией на линии фронта", поэтому люди нуждаются в громких инфоповодах.

Ранее CNN сообщила, что до конца недели Залужного уволят — указ о его отставке готов и ждёт подписания.