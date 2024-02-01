Залужный — всё: указ о его отставке уже готов

CNN: указ об отставке Залужного будет подписан до конца недели

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ готов, к концу недели Владимир Зеленский подпишет его, передаёт в среду CNN со ссылкой на источники.

Фото: FB Валерия Залужного

С 29 января циркулируют слухи об увольнении проштрафившегося полководца. И хотя официально они опровергнуты, по словам собеседников телеканала (подтверждённым и другими СМИ), решение об этом глава киевской власти уже принял.

На вечер среды Залужный всё ещё занимал свою должность, но указ о его увольнении уже готов и будет подписан до конца недели, узнал CNN.

Это станет "крупнейшей военной встряской со стороны Зеленского" с начала конфликта на Украине, заключается в материале телеканала.