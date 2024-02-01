Залужный — всё: указ о его отставке уже готов

Указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ готов, к концу недели Владимир Зеленский подпишет его, передаёт в среду CNN со ссылкой на источники.
С 29 января циркулируют слухи об увольнении проштрафившегося полководца. И хотя официально они опровергнуты, по словам собеседников телеканала (подтверждённым и другими СМИ), решение об этом глава киевской власти уже принял.
На вечер среды Залужный всё ещё занимал свою должность, но указ о его увольнении уже готов и будет подписан до конца недели, узнал CNN.
Это станет "крупнейшей военной встряской со стороны Зеленского" с начала конфликта на Украине, заключается в материале телеканала.
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