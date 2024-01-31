Украинский генерал назвал оружие, которое изменит ход СВО

Генерал ВСУ Марченко: дальнобойное оружие может изменить ход СВО

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Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дмитрий Марченко, высказал мнение о технологическом прорыве, который может существенно повлиять на ситуацию на поле боя.

Фото: Wikipedia by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under общественное достояние

Он отметил, что высокоточное оружие на дальние расстояния (300 км), самолеты, системы ПВО и средства радиоэлектронного противодействия будут ключевыми элементами, способными изменить ход военного конфликта.

Ранее сообщалось, что поставки обещанного миллиона артиллерийских снарядов Украине столкнулись с трудностями из-за неподготовленности стран-членов НАТО к такому формату боевых действий.