Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дмитрий Марченко, высказал мнение о технологическом прорыве, который может существенно повлиять на ситуацию на поле боя.
Он отметил, что высокоточное оружие на дальние расстояния (300 км), самолеты, системы ПВО и средства радиоэлектронного противодействия будут ключевыми элементами, способными изменить ход военного конфликта.
Ранее сообщалось, что поставки обещанного миллиона артиллерийских снарядов Украине столкнулись с трудностями из-за неподготовленности стран-членов НАТО к такому формату боевых действий.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.