Глава пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, опроверг заявления о том, что Соединенные Штаты пытаются замедлить процесс вступления Украины в НАТО.
Он напомнил заявления президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, подтверждающие, что Украина будет членом НАТО.
Миллер отметил, что любые другие предположения не соответствуют действительности, комментируя соответствующие публикации в средствах массовой информации.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.