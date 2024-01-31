Госдеп отверг обвинения в попытках отсрочить вступление Украины в НАТО

Госдепартамент США опровергает сообщения о замедлении вступления Украины в НАТО

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Глава пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, опроверг заявления о том, что Соединенные Штаты пытаются замедлить процесс вступления Украины в НАТО.

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Он напомнил заявления президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, подтверждающие, что Украина будет членом НАТО.

Миллер отметил, что любые другие предположения не соответствуют действительности, комментируя соответствующие публикации в средствах массовой информации.