Известный критик объяснил"отмену" лидера Pink Floyd, поддержавшего РФ

BMG планирует разорвать контракт с лидером Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за политических взглядов

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Американская звукозаписывающая компания BMG намерена расторгнуть контракт с основателем группы Pink Floyd, Роджером Уотерсом, из-за его политических взглядов.

Фото: Wikipedia by Roger_Waters_en_el_Palau_Sant_Jordi_de_Barcelona is licensed under CC BY 2.0

Музыкант выступает против поставок оружия в Украину и выражает свое мнение о причинах действий российских властей. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Несмотря на то что Уотерс активно высказывает свою позицию на концертах, BMG считает разрыв контракта необходимым из-за потенциальных финансовых потерь.