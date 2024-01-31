Американская звукозаписывающая компания BMG намерена расторгнуть контракт с основателем группы Pink Floyd, Роджером Уотерсом, из-за его политических взглядов.
Музыкант выступает против поставок оружия в Украину и выражает свое мнение о причинах действий российских властей. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Несмотря на то что Уотерс активно высказывает свою позицию на концертах, BMG считает разрыв контракта необходимым из-за потенциальных финансовых потерь.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.