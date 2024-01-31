Криминального авторитета Камчи Кольбаева ликвидировали по закону — прокуратура

Генпрокурор Киргизии заявил об отсутствии нарушений законодательства в ходе ликвидации криминального авторитета Камчи Кольбаева

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Генеральный прокурор Киргизии, Курманкул Зулушев, на пресс-конференции сообщил, что во время спецоперации по задержанию и последующей ликвидации киргизского криминального авторитета Камчи Кольбаева не было допущено нарушений законодательства. Об этом сообщает EADaily.

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Он отметил, что задержаны были приближенные к Кольбаеву, а сам он был ликвидирован после вооруженного сопротивления. Врачи и судмедэксперты присутствовали на месте событий.

Зулушев подчеркнул, что контроль за законностью действий сотрудников ГКНБ был проведен, и нарушений не выявлено.