Криминального авторитета Камчи Кольбаева ликвидировали по закону — прокуратура

Генеральный прокурор Киргизии, Курманкул Зулушев, на пресс-конференции сообщил, что во время спецоперации по задержанию и последующей ликвидации киргизского криминального авторитета Камчи Кольбаева не было допущено нарушений законодательства. Об этом сообщает EADaily.
Он отметил, что задержаны были приближенные к Кольбаеву, а сам он был ликвидирован после вооруженного сопротивления. Врачи и судмедэксперты присутствовали на месте событий.
Зулушев подчеркнул, что контроль за законностью действий сотрудников ГКНБ был проведен, и нарушений не выявлено.
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