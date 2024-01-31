Объяснено нежелание США и Германии принимать Украину в НАТО

Политолог Дудаков: Украину не стремятся брать в НАТО сейчас

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Политический эксперт Малек Дудаков рассказал, почему ни США, ни Германия не хотят, чтобы Украина вступала в Североатлантический альянс сейчас. По его словам, дело в том, что страна находится в состоянии конфликта. Так что самым оптимальным в настоящее время может считаться формат предоставления Украине двусторонних гарантий безопасности.

Фото: Официальный сайт президента Украины

"[Страны говорят о том, что — ред.] сейчас не время. Нужно помогать Украине военно-финансово, политически, а история с вступлением в НАТО — это уже на период после окончания боевых действий", — пояснил Дудаков в беседе с порталом Lenta.ru.

В то же время, заявлениями о принятии Украины в НАТО западные лидеры стараются ограничить "хотелки" украинских лоббистов, которые требуют вступления прямо сейчас.

После окончания конфликта, уверен политолог, многое будет зависеть от состояния, в котором окажется Украина.