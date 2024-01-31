СМИ: Залужный пока останется на своем посту, но решение о его отставке принято

WP: Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного "обновлением ситуации"

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного "обновлением ситуации". Известно, что пока что Залужный останется на своём посту. Тем не менее, решение об его отставке уже принято. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Как выяснили обозреватели, Зеленский сообщил Залужному, что украинцы "устали от войны", а зарубежные сторонники Киева "замедлили процесс оказания военной помощи"

О намерении лидера киевского режима уволить главнокомандующего украинской армией стало известно ещё в понедельник, 29 января. Как указал украинский лидер, на его взгляд, назначение нового главкома могло бы "оживить ситуацию". Но официальный указ об отставке Залужного "может быть отложен" из-за ожидаемой замены ключевых фигур в окружении украинского генерала.