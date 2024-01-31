Украина призналась, что обобрала херсонского губернатора Сальдо

Киев сообщил о поступлении в бюджет страны первых конфискованных средств

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Первые конфискованные в рамках санкций средства поступили в бюджет Украины, сообщил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль в запрещённой в РФ соцсети.

Фото: X TRT Russian

"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около $850 тысяч) уже поступили в государственный бюджет", — написал чиновник.

По его словам, в эту сумму входят сбережения херсонского губернатора Владимира Сальдо и средства одной из компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Коваль заверил, что работа по обращению в доход Украины активов тех, кого она считает своими врагами, независимо от их гражданства, будет продолжена.

Олег Дерипаска и Владимир Сальдо включены в санкционный список Совета по национальной безопасности Украины в октябре 2022 года.