Украина призналась, что обобрала херсонского губернатора Сальдо

Первые конфискованные в рамках санкций средства поступили в бюджет Украины, сообщил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль в запрещённой в РФ соцсети.
"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около $850 тысяч) уже поступили в государственный бюджет", — написал чиновник.
По его словам, в эту сумму входят сбережения херсонского губернатора Владимира Сальдо и средства одной из компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.
Коваль заверил, что работа по обращению в доход Украины активов тех, кого она считает своими врагами, независимо от их гражданства, будет продолжена.
Олег Дерипаска и Владимир Сальдо включены в санкционный список Совета по национальной безопасности Украины в октябре 2022 года.
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