Песков объяснил шум вокруг Залужного дрязгами в киевской верхушке

В Кремле следят за новостями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
Вечером 29 января Сеть и пресса заполнились сообщениями об отставке украинского полководца, чуть позже опровергнутыми официальными источниками.
Неважно, уволил Зеленский Залужного или нет, очевидно одно — противоречия в правящей верхушке киевского режима всё сильнее, прокомментировал Песков.
"Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей этого режима. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО", — пояснил он.
Ранее сразу несколько западных СМИ написали, что отставку Залужного пока отменили, потому что никто не захотел занять его место.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м