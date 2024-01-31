Песков объяснил шум вокруг Залужного дрязгами в киевской верхушке

Песков признал, что в Кремле следят за новостями о Залужном

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В Кремле следят за новостями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Фото: Пресс-служба президента Украины

Вечером 29 января Сеть и пресса заполнились сообщениями об отставке украинского полководца, чуть позже опровергнутыми официальными источниками.

Неважно, уволил Зеленский Залужного или нет, очевидно одно — противоречия в правящей верхушке киевского режима всё сильнее, прокомментировал Песков.

"Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей этого режима. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО", — пояснил он.

Ранее сразу несколько западных СМИ написали, что отставку Залужного пока отменили, потому что никто не захотел занять его место.