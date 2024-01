Запад с недоумением воспринял конфликт Зеленского и Залужного: ищут объяснения

На Западе восприняли конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного с недоумением. Как указывают западные СМИ, высший украинский генерал отклонил требование Зеленского уйти в отставку. По мнению западной прессы, "конфликт между президентом и главой ВСУ Валерием Залужным вызван личностными противоречиями”. Об этом пишет mk.ru.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0