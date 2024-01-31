Запад с недоумением воспринял конфликт Зеленского и Залужного: ищут объяснения

На Западе с недоумением восприняли конфликт Зеленского и Залужного

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На Западе восприняли конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного с недоумением. Как указывают западные СМИ, высший украинский генерал отклонил требование Зеленского уйти в отставку. По мнению западной прессы, "конфликт между президентом и главой ВСУ Валерием Залужным вызван личностными противоречиями”. Об этом пишет mk.ru.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

Известно, что напряжённость в отношениях президента Украины и Залужного накалялась в течение нескольких недель из-за провала летнего контрнаступления ВСУ. Тем не менее, предположение, что Залужного могут вытеснить, шокировало многих, обращает внимание The Guardian.

Как указывал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию The Guardian, сам он понял, что накануне Залужного попросили уйти в отставку, однако главком украинской армии отказался. Причиной конфликта Гончаренко считает столкновение личностей.

Ожидания о том, что Залужного могут вытеснить в ближайшее время, появились в социальных сетях ещё в понедельник днём. Через некоторое время в Министерстве обороны Украины заявили: "Уважаемые журналисты, мы немедленно отвечаем всем: нет, это неправда", как будто предполагали, что читатели поймут, о чём именно речь.

В настоящее время, пишет The Guardian, неизвестно, чем это дело закончится. Как указывает британское издание, Залужный — самая популярная на Украине фигура, не считая Зеленского. Именно его высокое положение вызвало у лидера киевского режима раздражение, особенно в связи с тем, что украинский президент рассматривает вопрос о проведении новых выборов, приостановленных сейчас из-за военного положения.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга