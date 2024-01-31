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Большую войну на Ближнем Востоке провоцирует Британия

Политолог Ищенко: большую войну на Ближнем Востоке провоцирует Лондон

1:20
Мир

Войну на Ближнем Востоке спровоцировал ХАМАС. Лидеры организации просчитали свои возможности, реакцию Израиля и восприятие израильских ударов по Газе мировым общественным мнением.

Политолог Ищенко: большую войну на Ближнем Востоке провоцирует Лондон
Фото: ru.freepik.com

Об этом заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.

В результате Тель-Авив, ведя прямолинейную политику, попался в ловушку. Нетаньяху знает, что если он заговорит о мире, то народ Израиля и так недовольный тем, что правительство пропустило такой удар, его сметёт, говорит аналитик. Израильтяне за долгие годы привыкли, что у ЦАХАЛ нет конкурентов в регионе и в любой ситуации нужно бомбить.

По его словам, США, которым нужен там мир, чтобы поручив "сдерживание РФ" Европе, приняться за Китай, мыслят той же категорией, правда, в мировом масштабе. В итоге и Израиль, и США, пытаясь срочно потушить пожар на Ближнем Востоке, "заливают его керосином", пишет "Военное дело".

"Британия, которая сейчас пытается обострить и затянуть все войны, начатые США, в том числе и ближневосточный конфликт, действует так умышленно. Понимая, что американская империя выдыхается, британцы пытаются ей помочь выдохнуться как можно быстрее, чтобы прикарманить часть американского наследства, в частности позиции на Ближнем Востоке", — подытожил Ищенко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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