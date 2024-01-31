Большую войну на Ближнем Востоке провоцирует Британия

Политолог Ищенко: большую войну на Ближнем Востоке провоцирует Лондон

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Войну на Ближнем Востоке спровоцировал ХАМАС. Лидеры организации просчитали свои возможности, реакцию Израиля и восприятие израильских ударов по Газе мировым общественным мнением.

Фото: ru.freepik.com

Об этом заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.

В результате Тель-Авив, ведя прямолинейную политику, попался в ловушку. Нетаньяху знает, что если он заговорит о мире, то народ Израиля и так недовольный тем, что правительство пропустило такой удар, его сметёт, говорит аналитик. Израильтяне за долгие годы привыкли, что у ЦАХАЛ нет конкурентов в регионе и в любой ситуации нужно бомбить.

По его словам, США, которым нужен там мир, чтобы поручив "сдерживание РФ" Европе, приняться за Китай, мыслят той же категорией, правда, в мировом масштабе. В итоге и Израиль, и США, пытаясь срочно потушить пожар на Ближнем Востоке, "заливают его керосином", пишет "Военное дело".