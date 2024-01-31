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Военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы

"Страна.ua": новый закон на Украине обяжет военнообязанных явиться в военкоматы

1:05
Мир

Находящиеся на Украине военнообязанные должны в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения собственных учётных данных. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на соответствующий новый законопроект.

"Страна.ua": новый закон на Украине обяжет военнообязанных явиться в военкоматы
Фото: "Час Пик"

Как уточнили журналисты, в настоящее время законопроект внесён в Верховную Раду.

"В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся на Украине военнообязанные должны явиться в ТЦК [территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат — ред.] для уточнения данных", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

При этом известно, что, если военнообязанные граждане Украины находятся за рубежом, то свои данные им необходимо сообщить по электронной почте, либо позвонить в военкомат.

Кроме того, отмечается, что новый законопроект позволяет накладывать ограничения на уклонистов через суд. Требование военкомата будет рассматриваться в суде 15 дней, а жалоба на отказ в открытии дела будет принята в первые 10 дней.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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