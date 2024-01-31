Пелоси яростно раскритиковали: она думает, что за поддержкой Газы стоит Путин

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси связала акции в поддержку Палестины с Россией и лично президентом Владимиром Путиным, передаёт Fox News.
Политик заявила об этом в интервью CNN в воскресенье. Пелоси пожаловалась, что демонстранты «всё время болтаются перед её домом». Она допустила, что некоторые протестуют вполне искренне, по зову души. А другие – связаны с Россией, уверена народная избранница.
«Нам нужно попытаться остановить страдания в секторе Газа, – считает она. – Но призыв к прекращению огня — это послание господина Путина».
Пелоси призвала ФБР изучить источники финансирования пропалестинских демонстрантов.
Высказывания скандально известной демократки подвергли жёсткой критике в Совете по американо-исламским отношениям.
«Заявление члена Палаты представителей Пелоси, что часть американцев, требующих прекращения огня в Газе, сотрудничают с Владимиром Путиным, — это бред, а её призыв к ФБР к бездоказательному расследованию их действий — совершенно авторитарные замашки», – прокомментировал Национальный исполнительный директор Совета Нихад Авад.
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