Пелоси яростно раскритиковали: она думает, что за поддержкой Газы стоит Путин

Fox News: Пелоси связала пропалестинские протесты в США с Путиным

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси связала акции в поддержку Палестины с Россией и лично президентом Владимиром Путиным, передаёт Fox News.

Фото: AP by J Scott Applewhite

Политик заявила об этом в интервью CNN в воскресенье. Пелоси пожаловалась, что демонстранты «всё время болтаются перед её домом». Она допустила, что некоторые протестуют вполне искренне, по зову души. А другие – связаны с Россией, уверена народная избранница.

«Нам нужно попытаться остановить страдания в секторе Газа, – считает она. – Но призыв к прекращению огня — это послание господина Путина».

Пелоси призвала ФБР изучить источники финансирования пропалестинских демонстрантов.

Высказывания скандально известной демократки подвергли жёсткой критике в Совете по американо-исламским отношениям.