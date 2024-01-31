Нам этот мусор не нужен: ВВС Украины побрезговали истребителями Hornet

AFR сообщила об отказе Украины от австралийских истребителей Hornet

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Военно-воздушные силы Украины не взяли 41 списанный истребитель F/A-18 Hornet, сообщила со ссылкой на источники The Australian Financial Review во вторник.

Фото: Military.com by Cpl. Matthew Callahan

Газета раскрыла неприглядные обстоятельства отказа. В 2023 году Австралия решила отдать Киеву ставшие ненужными самолёты.

Украине не нужен этот "летающий мусор", заявил высокопоставленный представитель ВВС Незалежной делегатам из Австралии.

После этого австралийские власти решили утилизировать списанные вертолёты ВВС MRH-90 Taipan, несмотря на официальную просьбу киевской власти о передаче их Украине. Эти геликоптеры вывели из эксплуатации из соображений безопасности — после аварии в июле, в которой погибли четыре человека.