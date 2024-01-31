Военно-воздушные силы Украины не взяли 41 списанный истребитель F/A-18 Hornet, сообщила со ссылкой на источники The Australian Financial Review во вторник.
Газета раскрыла неприглядные обстоятельства отказа. В 2023 году Австралия решила отдать Киеву ставшие ненужными самолёты.
Украине не нужен этот "летающий мусор", заявил высокопоставленный представитель ВВС Незалежной делегатам из Австралии.
После этого австралийские власти решили утилизировать списанные вертолёты ВВС MRH-90 Taipan, несмотря на официальную просьбу киевской власти о передаче их Украине. Эти геликоптеры вывели из эксплуатации из соображений безопасности — после аварии в июле, в которой погибли четыре человека.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м