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"Друг" Украины — президент Франции Макрон призвал ЕС к мерам против её экспорта

"Друг" Зеленского — президент Макрон призвал ЕС к мерам против экспорта с Украины

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Мир

Запад в очередной раз показал, как долго он "готов" быть с Украиной.

"Друг" Зеленского — президент Макрон призвал ЕС к мерам против экспорта с Украины
Фото: Daily Mail

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Нет смысла даже говорить о шансах войти в ЕС, если они хотят запретить нашу аграрную продукцию, что дальше. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз к мерам против украинского агроэкспорта", — пишет портал.

В Швеции на пресс-конференции с местным премьером Ульфом Кристерссоном Макрон сказал, что 1 февраля обсудит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен меры в отношении импорта украинской агропродукции в связи с дестабилизацией европейского рынка.

"Необходимы чёткие меры относительно импорта с Украины, так как мы наблюдаем в том, что касается масштабов и качества этого импорта, факторы, дестабилизирующие европейский рынок", — подчеркнул Макрон.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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