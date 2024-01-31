"Друг" Украины — президент Франции Макрон призвал ЕС к мерам против её экспорта

"Друг" Зеленского — президент Макрон призвал ЕС к мерам против экспорта с Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад в очередной раз показал, как долго он "готов" быть с Украиной.

Фото: Daily Mail

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Нет смысла даже говорить о шансах войти в ЕС, если они хотят запретить нашу аграрную продукцию, что дальше. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз к мерам против украинского агроэкспорта", — пишет портал.

В Швеции на пресс-конференции с местным премьером Ульфом Кристерссоном Макрон сказал, что 1 февраля обсудит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен меры в отношении импорта украинской агропродукции в связи с дестабилизацией европейского рынка.