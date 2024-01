Залужный собирал вещи, но Зеленский передумал его увольнять, и вот почему

The Times: Зеленский не нашёл замены Залужному

Мир Бывший СССР Украина

После разговора с Владимиром Зеленским Валерий Залужный сообщил своим подчинённым об отставке, но в последний момент украинский президент передумал, пишет во вторник The Times со ссылкой на источники.

Фото: Сайт президента Украины

"Залужный проинформировал подчинённых о своем увольнении: "Я собираю вещи". Это произошло после встречи с Зеленским", — рассказал один из собеседников издания.

По данным газеты, глава киевской власти отменил своё решение под давлением встревоженных западных партнёров Украины.

Кроме того, и это, видимо, основная причина — и глава ГУР МО Кирилл Буданов, и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, которым Зеленский предлагал заменить Залужного, отказались от должности главкома.

Ту же версию предполагают The Economist и The New York Times — украинскому лидеру оказалось попросту некем заменить полководца, причём Буданов отказался от должности буквально "в последнюю минуту".

Сообщения об отставке Валерия Залужного появились вечером 29 января. В тот же день официальные источники их опровергли.