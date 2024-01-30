В Финляндии призвали запретить двойное гражданство для россиян

Финский министр обороны Антти Хяккянен высказал инициативу о необходимости изменения системы гражданства в стране, в частности, о запрете россиянам получать финский паспорт.
Политик аргументирует, что такие меры необходимы для эффективного предотвращения вмешательства авторитарных стран и конфликтов интересов.
Он также призывает к введению принципа взаимности в предоставлении двойного гражданства, что, по его мнению, сделает невозможным предоставление новых двойных гражданств россиянам.
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