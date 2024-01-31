Почему иностранцы так рвутся в Германию, но также быстро из нее уезжают

EADaily: Германия привлекает мигрантов цифровизацией и уровнем комфорта

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Немецкие социологи ответили на вопрос о том, почему Германия ежегодно привлекает большое количество мигрантов, но продолжает испытывать дефицит рабочей силы. Ответ на этот вопрос был представлен в публикации издания Frankfurter Allgemeine на этой неделе, сообщает EADaily.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Согласно официальным данным, каждый год ФРГ покидает более миллиона человек. В чем же причина этой проблемы?

Аналитики охарактеризовали Германию как страну, привлекающую мигрантов, но также являющуюся страной эмиграции. По официальным данным за 2022 год из страны уехало 1,2 миллиона человек, преимущественно иностранцев, возвращающихся на родину.

Существует несколько причин для этого явления. Одной из наиболее распространенных является цифровизация и уровень комфорта, который для многих напоминает путешествие в прошлое.

Один из бывших жителей Германии отметил: "Обслуживание просто ужасное". Многие также жалуются на негативное отношение со стороны немцев.

"Сколько бы ты ни находился в Германии, "органические немцы" всегда видят в тебе иностранца," — добавил другой.

Есть также те, кто переезжает в другие страны ЕС в поисках более высоких заработков, причем Швейцария чаще всего становится их выбором.