Британия не боится за репутацию из-за конфискации российских активов

Лондон потребовал юридической безупречности конфискации активов РФ

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Конфискация российских активов должна быть юридически безупречной, чтобы не навредить финансовой репутации Британии, заявил министр инвестиций Королевства Доминик Джонсон агентству Reuters в понедельник.

Фото: CNBC via Reuters

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо, и тот придерживается схожей точки зрения.

"Предстоит проделать большой объём работы. Мы должны убедиться, что мы правильно поняли детали. Нужно быть уверенными, что эти меры юридически безупречны", — подчеркнул министр.

Он уверен, что Западу удастся так юридически обставить конфискацию активов ЦБ РФ, что у мира не возникнет ни малейших сомнений в том, что "мы придерживаемся верховенства закона и прав собственности".

По словам Джонсона, эту тему будут обсуждать лидеры G7 на своей встрече в феврале 2024 года. Он, однако, не уверен, что там будет достигнут какой-то прорыв.

Большая часть замороженных 280 миллиардов долларов Банка России хранится в Бельгии. Запад хочет их конфисковать в пользу Украины.