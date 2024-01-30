Польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что украинские политики воруют военную помощь со стороны Запада, потому что ожидают крах Киева. Как указал военнослужащий, подобный случай — не первый.
"Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет. Как можно воевать без боеприпасов? Украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов", — досадует Скшипчак .
Он обратил внимание, что киевскому режиму отдают последнее вооружение и средства, опустошая склады, а украинское руководство, в свою очередь, "разворовывает всё, что может".
Польский генерал напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что наведёт в этом порядок. Однако так ничего предпринято и не было, и сегодня в украинской армии по-прежнему царит коррупция.
Как констатировал Скшипчак, в итоге это делает любую помощь Киеву бессмысленной.
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