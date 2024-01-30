В Польше сделали неожиданное заявление об Украине

Генерал Скшипчак: украинские политики расхищают помощь Запада, ожидая крах Киева

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Польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что украинские политики воруют военную помощь со стороны Запада, потому что ожидают крах Киева. Как указал военнослужащий, подобный случай — не первый.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет. Как можно воевать без боеприпасов? Украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов", — досадует Скшипчак .

Он обратил внимание, что киевскому режиму отдают последнее вооружение и средства, опустошая склады, а украинское руководство, в свою очередь, "разворовывает всё, что может".

Польский генерал напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что наведёт в этом порядок. Однако так ничего предпринято и не было, и сегодня в украинской армии по-прежнему царит коррупция.

Как констатировал Скшипчак, в итоге это делает любую помощь Киеву бессмысленной.