В Польше сделали неожиданное заявление об Украине

Польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что украинские политики воруют военную помощь со стороны Запада, потому что ожидают крах Киева. Как указал военнослужащий, подобный случай — не первый.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.