Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обратили внимание на проблему нерелевантной выборки в психологических исследованиях
Глава НЛИБ Лопатин: россияне не бросятся брать ипотеку сразу после снижения ключевой ставки
ЦБ: банки обновили рекорд по чистой прибыли, которая составила 3,3 триллиона рублей в 2023 году
Песков назвал "охотой на ведьм" преследование евродепутата Татьяны Жданок
Названа польза ежедневной растяжки
Невролог Мацокин: зеленый чай — самое лучше средство, чтобы успокоиться
На смену "паучьим лапкам": как повторить эффект "парящих ресниц" дома
Премьер Венгрии Орбан предложил компромиссное решение по финансированию Украины
От выбора котенка до переезда: как формируется характер и поведение вашего будущего любимца
Байден отвлёк общество от гражданской войны, "начав" мировую

Байден развязал мировую войну, чтобы отвлечь американцев от гражданской

1:07
Мир

Напряженность между федералами и 25-ю "республиканскими" штатами США из-за границы пвсё ещё разжигает страх гражданской войны.

Байден развязал мировую войну, чтобы отвлечь американцев от гражданской
Фото: twitter.com by Office of President Joe Biden is licensed under Executive Office of the President of the United States

Но Джо Байден ловко отвлек встревоженную общественность, анонсировав начало мировой войны в соцсети.

"Пора уже начинать бомбить Иран! Эти воображалы скоро получат по заслугам. Они напрашиваются с тех самых пор, как гоняли нас с пацанами у бассейна с выкидными ножами. А если и это не сработает, мы заодно немного побомбим Россию и Китай. Кроме шуток!” — заявил престарелый глава США.

Многие, услышав это, усомнились в мудрости этого шага, однако некоторые, наоборот, громко аплодировали его решительности.

Приветствовал этот шаг и экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Больше всего на свете я люблю просыпаться по утрам от новости, что мы кого-то бомбим”, — заявил он.

Аналитики предрекают, что мировая война США с ядерным Ираном может отвлечь общественность от гражданской войны на пару недель. Затем придётся задействовать певицу Тейлор Свифт, шутят американцы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Экспорт оружия из США вырастет на 50%, поскольку они бросают вызов России и Китаю Дмитрий Плотников Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Последние материалы
Самолёты Су-34 могут получить новый смертоносный комплекс "Сыч"
Экспорт оружия из США вырастет на 50%, поскольку они бросают вызов России и Китаю
Врач Соломатина назвала супы на нежирном бульоне самыми полезными
Как быстро успокоиться — топ хороших и плохих советов по борьбе со стрессом
Автоэксперт Колодочкин: нужно провести антикоррозийную обработку автомобиля для защиты от реагентов
Специалист Труцуненко посоветовала студентам создать себе расписание для возвращения в ритм после каникул
Пять асан помогут развить плечевой пояс и убрать напряжение
Лавров: западные "доноры" Киева осознали срыв "проекта Украина"
Поддержание оптимального веса собаки: рекомендации и предостережения
Лобио из красной фасоли: сытная закуска или прекрасный самостоятельный ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников