Байден отвлёк общество от гражданской войны, "начав" мировую

Your browser does not support the audio element.

Напряженность между федералами и 25-ю "республиканскими" штатами США из-за границы пвсё ещё разжигает страх гражданской войны.

Фото: twitter.com by Office of President Joe Biden is licensed under Executive Office of the President of the United States