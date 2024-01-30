Байден отвлёк общество от гражданской войны, "начав" мировую

Байден развязал мировую войну, чтобы отвлечь американцев от гражданской

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Напряженность между федералами и 25-ю "республиканскими" штатами США из-за границы пвсё ещё разжигает страх гражданской войны.

Фото: twitter.com by Office of President Joe Biden is licensed under Executive Office of the President of the United States

Но Джо Байден ловко отвлек встревоженную общественность, анонсировав начало мировой войны в соцсети.

"Пора уже начинать бомбить Иран! Эти воображалы скоро получат по заслугам. Они напрашиваются с тех самых пор, как гоняли нас с пацанами у бассейна с выкидными ножами. А если и это не сработает, мы заодно немного побомбим Россию и Китай. Кроме шуток!” — заявил престарелый глава США.

Многие, услышав это, усомнились в мудрости этого шага, однако некоторые, наоборот, громко аплодировали его решительности.

Приветствовал этот шаг и экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Больше всего на свете я люблю просыпаться по утрам от новости, что мы кого-то бомбим”, — заявил он.

Аналитики предрекают, что мировая война США с ядерным Ираном может отвлечь общественность от гражданской войны на пару недель. Затем придётся задействовать певицу Тейлор Свифт, шутят американцы.