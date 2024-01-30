Лавров прокомментировал прогнозы нападения России на Прибалтику

Лавров назвал абсурдными обвинения в намерении России напасть на Прибалтику

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Обвинения в адрес России в её намерении напасть на страны Балтии, Швецию или Финляндию по окончании СВО попросту абсурдны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе по украинскому вопросу во вторник.

Фото: Пресс-служба МИД РФ

К сожалению, подобные измышления высказываются не только западными СМИ, но и высокопоставленными должностными лицами, посетовал дипломат. Он привёл в пример президента США Джо Байдена, а также экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который теперь вошёл в команду украинского лидера.

"Они же прямо говорят: "Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия", — возмущён Лавров.

Эти заявления абсурдны, что ясно каждому, кто понимает цели России в СВО, которых она, кстати, не скрывает, уверен глава МИД РФ.

"Мы устраняем историческую несправедливость", — объяснил он.

По словам Лаврова, задача России — не допустить превращения территорий, "на которых веками жили русские и другие народы России", в плацдарм для борьбы "НАТО во главе с США" против неё.