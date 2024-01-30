Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поддержание оптимального веса собаки: рекомендации и предостережения
Лобио из красной фасоли: сытная закуска или прекрасный самостоятельный ужин
Первый детеныш родился в Парке альпак на "Роза Хутор"
В Ленинградской области откроют новый склад Wildberries за 9 миллиардов рублей
Томские бойцы, принимающие участие в СВО, записали видеообращение в президенту России
Китайское консульство в России временно приостановит работу
Охотник с 10-летним стажем случайно ранил соседку и раскаялся в содеянном
Focus: Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации на фронте
Еда и напитки, которые помогут сбалансировать стресс: зеленый чай, цитрусы и не только
Лавров прокомментировал прогнозы нападения России на Прибалтику

Лавров назвал абсурдными обвинения в намерении России напасть на Прибалтику

1:07
Мир

Обвинения в адрес России в её намерении напасть на страны Балтии, Швецию или Финляндию по окончании СВО попросту абсурдны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе по украинскому вопросу во вторник.

Лавров назвал абсурдными обвинения в намерении России напасть на Прибалтику
Фото: Пресс-служба МИД РФ

К сожалению, подобные измышления высказываются не только западными СМИ, но и высокопоставленными должностными лицами, посетовал дипломат. Он привёл в пример президента США Джо Байдена, а также экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который теперь вошёл в команду украинского лидера.

"Они же прямо говорят: "Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия", — возмущён Лавров.

Эти заявления абсурдны, что ясно каждому, кто понимает цели России в СВО, которых она, кстати, не скрывает, уверен глава МИД РФ.

"Мы устраняем историческую несправедливость", — объяснил он.

По словам Лаврова, задача России — не допустить превращения территорий, "на которых веками жили русские и другие народы России", в плацдарм для борьбы "НАТО во главе с США" против неё.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин Истребителю F-16 50 лет: как Falcon превратился из неудачника в основную машину НАТО Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Последние материалы
Focus: Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации на фронте
Еда и напитки, которые помогут сбалансировать стресс: зеленый чай, цитрусы и не только
В Театре на Трубной в феврале пройдет спектакль "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное"
Учёные доказали возможность заразиться болезнью Альцгеймера
Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО
Психолог рассказала о возможных причинах аденомы простаты
Nutrients: ограничение определённых видов углеводов облегчает симптомы СРК
Экс-агент ЦРУ: ракеты России могут ударить по каждой военной базе ВСУ
Набиуллина: за льготную ипотеку платят непричастные налогоплательщики
Опровергнуто наблюдение распада ложного вакуума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников