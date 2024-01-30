На Украине двояко высказались о скором применении F-16

Спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат уверен, что поставки Киеву первых истребителей F-16 усилят оборонные возможности Украины. Как указал спикер Воздушных сил украинской армии в эфире телемарафона, данные самолёты способны перехватывать крылатые ракеты и ударные беспилотники.
Тем не менее, чтобы полностью контролировать воздушное пространство Украины, киевскому режиму придётся и дальше наращивать боевую авиационную мощь.
Кроме того, считает Игнат, при помощи F-16 ВСУ смогут продвинуться на некоторых участках в зоне боевых действий. Вдобавок, киевский режим с их помощью сможет якобы контролировать воздушное пространство над Чёрным морем.
В заключение он обратил внимание, что в Крыму и в зоне спецоперации у российской армии имеются мощные средства противовоздушной обороны. При этом у российской армии также мощная авиация, так что сам он выразил сомнения в том, что после получения первых истребителей от Запада Киев сможет завладеть инициативой в воздухе.
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