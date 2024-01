На Украине двояко высказались о скором применении F-16

Спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат уверен, что поставки Киеву первых истребителей F-16 усилят оборонные возможности Украины. Как указал спикер Воздушных сил украинской армии в эфире телемарафона, данные самолёты способны перехватывать крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.