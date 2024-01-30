Залужный отказал Зеленскому в его просьбе добровольно покинуть пост

Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному подать в отставку, пишет "Зеркало недели" в понедельник со ссылкой на источники в Офисе президента Украины и окружении главкома ВСУ.
По сведениям издания, Зеленский вызвал к себе Залужного 29 января и предложил ему добровольно сложить полномочия. Но не обещал никакой высокой должности взамен.
"Речь шла только о статусе помощника или советника", — уточнил собеседник "ЗН".
У верховного главнокомандующего есть право выбирать, с кем работать, кротко ответствовал полководец. Но рапорт об отставке писать отказался.
Издание напоминает, что Зеленский не может уволить Залужного без согласия министра обороны Украины Рустема Умерова. Но допускает, что оно может быть получено, и тогда отставка главкома станет "лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны".
Волна сообщений об отставке Залужного прокатилась вечером в понедельник. Официальные источники поспешили их опровергнуть.
"Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда", — заявило украинское минобороны, не пояснив, о чём речь.
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