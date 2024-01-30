Залужный отказал Зеленскому в его просьбе добровольно покинуть пост

"Зеркало недели" узнало о предложении Зеленского Залужному уйти в отставку

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному подать в отставку, пишет "Зеркало недели" в понедельник со ссылкой на источники в Офисе президента Украины и окружении главкома ВСУ.

Фото: Пресс-служба президента Украины

По сведениям издания, Зеленский вызвал к себе Залужного 29 января и предложил ему добровольно сложить полномочия. Но не обещал никакой высокой должности взамен.

"Речь шла только о статусе помощника или советника", — уточнил собеседник "ЗН".

У верховного главнокомандующего есть право выбирать, с кем работать, кротко ответствовал полководец. Но рапорт об отставке писать отказался.

Издание напоминает, что Зеленский не может уволить Залужного без согласия министра обороны Украины Рустема Умерова. Но допускает, что оно может быть получено, и тогда отставка главкома станет "лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны".

Волна сообщений об отставке Залужного прокатилась вечером в понедельник. Официальные источники поспешили их опровергнуть.