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Time обвинил Зеленского в намеренном риске ради эскалации конфликта

1:09
Мир

Владимир Зеленский намеренно идёт на рискованные шаги ради эскалации конфликта, пишет Time в понедельник.

Time обвинил Зеленского в намеренном риске ради эскалации конфликта
Фото: EFE/EPA by Radek Pietruszka

Автор публикации, эксперт международных отношений Колумбийского университета Ян Бреммер, обратил внимание на участившиеся налёты дронов и диверсии в глубине территории России. По его мнению, они проводятся по прямому указанию украинского президента.

"Зеленский уже идёт на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России", — объясняется в статье.

Бреммер считает основной причиной усилившейся агрессии киевского режима недостаток финансирования со стороны Запада.

"Нападения являются скорее признаком опасений Украины, чем её силы", — указывает он.

Обострение конфликта опасно и ни одной из его сторон, а равно и третьим силам, не нужно, предупреждает эксперт.

"Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков — в данном случае Зеленский — становится непредсказуемым", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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