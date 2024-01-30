США в ужасе: Зеленский становится непредсказуемым

Time обвинил Зеленского в намеренном риске ради эскалации конфликта

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский намеренно идёт на рискованные шаги ради эскалации конфликта, пишет Time в понедельник.

Фото: EFE/EPA by Radek Pietruszka

Автор публикации, эксперт международных отношений Колумбийского университета Ян Бреммер, обратил внимание на участившиеся налёты дронов и диверсии в глубине территории России. По его мнению, они проводятся по прямому указанию украинского президента.

"Зеленский уже идёт на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России", — объясняется в статье.

Бреммер считает основной причиной усилившейся агрессии киевского режима недостаток финансирования со стороны Запада.

"Нападения являются скорее признаком опасений Украины, чем её силы", — указывает он.

Обострение конфликта опасно и ни одной из его сторон, а равно и третьим силам, не нужно, предупреждает эксперт.