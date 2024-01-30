США в ужасе: Зеленский становится непредсказуемым

Владимир Зеленский намеренно идёт на рискованные шаги ради эскалации конфликта, пишет Time в понедельник.
Автор публикации, эксперт международных отношений Колумбийского университета Ян Бреммер, обратил внимание на участившиеся налёты дронов и диверсии в глубине территории России. По его мнению, они проводятся по прямому указанию украинского президента.
"Зеленский уже идёт на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России", — объясняется в статье.
Бреммер считает основной причиной усилившейся агрессии киевского режима недостаток финансирования со стороны Запада.
"Нападения являются скорее признаком опасений Украины, чем её силы", — указывает он.
Обострение конфликта опасно и ни одной из его сторон, а равно и третьим силам, не нужно, предупреждает эксперт.
"Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков — в данном случае Зеленский — становится непредсказуемым", — заключил он.
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