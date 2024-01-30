Китай вывел на улицы роботов-патрульных с правом ареста и примирения шокеров

Синьхуа: Китай вывел на трассы полицейские дроны с правом ареста

2:15 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Китай внедрил на дорогах и улицах полицейские дроны с правом на лишение водительских "прав" и даже задержания, сообщило агентство Синьхуа.

Фото: CFP

Эти беспилотные аппараты оснащены функциями регулирования движения, патрулирования, выявления нарушений, и дают возможность вызвать помощь в случае аварии.

Полицейские дроны получили право:

включать "мигалки",

контролировать светофоры,

распознавать лица и поведение людей (искать преступников, должников, нарушителей масочного режима),

выдавать предупреждения и даже блокировать действие водительского удостоверения и регистрации автомобиля за нарушения правил дорожного движения и общественного порядка.

Кроме того, они могут координировать операции по спасению при авариях, защитить мероприятия и даже вызвать живых полицейских (включая спецназ) или "Скорую помощь" в случае необходимости.

По словам китайских экспертов в сфере правоохранительной деятельности, в будущем такие дроны "могут быть оснащены дистанционными электрошокерами для задержания преступников" — сообщает источник.

Новые полицейские электромобили-дроны работают на уровне автономного вождения 4-го уровня, могут проехать около 100 километров на одном заряде и быстро заменить аккумулятор.

Это не первый опыт использования технологий искусственного интеллекта в правоохранительных органах Китая.

В 2019 году был проведен тест беспилотного патрульного автомобиля AIMO с функцией распознавания лиц и автомобильных номеров. Этот автомобиль также отслеживал нарушения общественного порядка, курение, распитие алкоголя, кражи и другие правонарушения.

Маленькая машинка, как сообщает Ariana News, была оснащена шокерами-тазерами — и применяла при попытке её сломать или украсть, а также если "видела" преступление.

Как пишет агентство, эти полицейские дроны "вызвали живой интерес в России и Белоруссии" — вероятно, будет обсуждаться их применение на улицах наших городов.

Журналисты также напоминают, что на момент "после СВО" планируется приглашение в Минск и Москву главных разработчиков китайской "системы социального доверия" (социального рейтинга) — вероятно, чтобы ввести аналогичный социальный рейтинг в РФ и Белоруссии.