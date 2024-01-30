Гипотетический звонок Путина рассорил кандидатов в президенты Финляндии

ТАСС сообщил о споре кандидатов в президенты Финляндии из-за звонка Путина

Гипотетический звонок Владимира Путина стал темой дебатов кандидатов в президенты Финляндии Александра Стубба и Пекки Хаависто, передаёт ТАСС во вторник.

Фото: Reuters by Lehtikuva/Markku Ulander

Претенденты на высший государственный пост Финляндии схлестнулись в программе A-studiо телеканала Yle. Один из зрителей поинтересовался их реакцией в случае, если позвонит президент РФ.

— Я бы не ответил. Путин использовал бы это как некую пропаганду. На данный момент у нас нет никаких отношений с Россией и я не вижу в них необходимости, — высказался Стубб. — Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал трубку уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления, — парировал Хаависто.

На выборах 28 января бывший премьер-министр Александр Стубб занял первое место с 27,2% голосов, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто — второе с 25,8%. 11 февраля их ждёт второй тур.