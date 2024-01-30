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Не желая слушать российского посла, Лиз Трасс выбежала вон из кабинета

Посол Келин: Трасс выбежала из кабинета во время разговора об СВО

1:12
Мир

Бывшая глава британского МИД Лиз Трасс выбежала вон из своего кабинета, когда по её приглашению явился посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом он сам рассказал в интервью Би-би-си.

Посол Келин: Трасс выбежала из кабинета во время разговора об СВО
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Инцидент произошёл 24 февраля 2022 года. Келина вызвали в Форин оффис в связи с началом СВО. Он приехал и попытался объяснить причины такого решения России. Но Трасс слушать не пожелала.

"Выслушав всего несколько фраз, она вскочила с места и исчезла", — вспоминает дипломат.

По его мнению, это не случайный эксцесс, а в принципе стиль поведения миссис Трасс — она привыкла слышать только себя.

"Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела", — полагает Келин.

Его интервью вошло в документальный фильм корпорации. Представлена в нём и версия Трасс.

По словам экс-министра, объяснения посла показались ей "дежурной российской пропагандой", поэтому она якобы в резкой форме потребовала от него покинуть её кабинет.

В 2022 году Лиз Трасс возглавляла британский МИД и 50 дней провела на посту премьер-министра Королевства.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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