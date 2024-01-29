Карьерный консультант назвал плюсы сокращения рабочей недели

В Германии начался пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю

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С 1 февраля в Германии стартовал пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю, который продлится шесть месяцев и включает участие 45 компаний. Эксперты высказались о возможных перспективах этого эксперимента.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как сообщает Общественная Служба Новостей, карьерный консультант Ильгиз Валинуров подчеркнул, что такая трудовая реформа может повысить эффективность труда, освободив время для более полезных занятий.

Однако в контексте дефицита рабочей силы в Германии, возможен отрицательный исход эксперимента, поскольку уменьшение рабочих дней может привести к потере производительности.