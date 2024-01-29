Карьерный консультант назвал плюсы сокращения рабочей недели

С 1 февраля в Германии стартовал пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю, который продлится шесть месяцев и включает участие 45 компаний. Эксперты высказались о возможных перспективах этого эксперимента.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, карьерный консультант Ильгиз Валинуров подчеркнул, что такая трудовая реформа может повысить эффективность труда, освободив время для более полезных занятий.
Однако в контексте дефицита рабочей силы в Германии, возможен отрицательный исход эксперимента, поскольку уменьшение рабочих дней может привести к потере производительности.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.