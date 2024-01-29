Военкор Ткач: на Украине началось обрушение фронта

Военный корреспондент Ткач: российские войска продвигаются в районе Купянска

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Военный корреспондент "Украина.ру" Василий Ткач заявил, что продвижение российских войск в районе Купянска (Харьковская область) является частью планомерной работы, направленной на истощение противника.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Захват Табаевки стал промежуточным итогом этой операции. Ткач утверждает, что в результате планомерного давления со стороны российских войск, обрушение фронта в зоне Северо-Востока Украины станет неизбежным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает URA.RU.

Он также отметил продвижение российских войск в других направлениях, включая район Авдеевки, и ожидаемое продвижение на Белгородско-Харьковском направлении.