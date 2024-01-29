Военный корреспондент "Украина.ру" Василий Ткач заявил, что продвижение российских войск в районе Купянска (Харьковская область) является частью планомерной работы, направленной на истощение противника.
Захват Табаевки стал промежуточным итогом этой операции. Ткач утверждает, что в результате планомерного давления со стороны российских войск, обрушение фронта в зоне Северо-Востока Украины станет неизбежным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает URA.RU.
Он также отметил продвижение российских войск в других направлениях, включая район Авдеевки, и ожидаемое продвижение на Белгородско-Харьковском направлении.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.