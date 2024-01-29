Норвежцы устали от украинцев: новые меры по сокращению беженцев

Норвегия предпримет меры по сокращению притока беженцев из Украины

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Норвежские власти объявили о планах ввести меры для сокращения потока беженцев из Украины в страну.

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Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии, Эмилие Энгер Мель, отметила, что необходимо поддерживать контролируемый и экономически устойчивый уровень беженцев.

Для уменьшения числа украинских беженцев предусмотрено отказывать лицам с временной защитой, отказавшимся от проживания в специальных приемных пунктах, в экономической помощи.

Такие меры предпринимаются после того, как Норвегия уже приняла более 73 тысяч беженцев из Украины, что является самым высоким показателем в Северной Европе.