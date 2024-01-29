Норвежцы устали от украинцев: новые меры по сокращению беженцев

Норвежские власти объявили о планах ввести меры для сокращения потока беженцев из Украины в страну.
Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии, Эмилие Энгер Мель, отметила, что необходимо поддерживать контролируемый и экономически устойчивый уровень беженцев.
Для уменьшения числа украинских беженцев предусмотрено отказывать лицам с временной защитой, отказавшимся от проживания в специальных приемных пунктах, в экономической помощи.
Такие меры предпринимаются после того, как Норвегия уже приняла более 73 тысяч беженцев из Украины, что является самым высоким показателем в Северной Европе.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.