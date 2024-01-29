Офис президента Украины принял решение пообещать выполнить для Венгрии все требования, чтобы Будапешт проголосовал за выделение Киеву 50 млрд евро на 4 года.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники. Однако портал уверен, что Киев не собирается реализовывать все "хотелки" венгров, но пообещает и даже сделает вид, что готовы менять закон.
"Против венгров Закарпатья закроют уголовные дела и позволят её фондам работать, но не долго", — подчёркивает канал.
Напомним, заведены уголовные дела против венгров Закарпатья, которые обвиняются в госизмене и шпионаже в пользу России.
Венгрия является одним из членов Евросоюза, который до сих пор не одобрил предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Будапешт выступает против этого решения, поскольку считает, что оно будет способствовать укреплению позиций Украины на западных границах Венгрии.
Официальный Киев не комментирует эти сообщения.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.