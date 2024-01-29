ОПУ принял решение обещать выполнить для Венгрии все её хотелки

Киев обещает Венгрии выполнить все её требования ради выделения Украине 50 млрд евро

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Офис президента Украины принял решение пообещать выполнить для Венгрии все требования, чтобы Будапешт проголосовал за выделение Киеву 50 млрд евро на 4 года.

Фото: Сайт президента Украины

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники. Однако портал уверен, что Киев не собирается реализовывать все "хотелки" венгров, но пообещает и даже сделает вид, что готовы менять закон.

"Против венгров Закарпатья закроют уголовные дела и позволят её фондам работать, но не долго", — подчёркивает канал.

Напомним, заведены уголовные дела против венгров Закарпатья, которые обвиняются в госизмене и шпионаже в пользу России.

Венгрия является одним из членов Евросоюза, который до сих пор не одобрил предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Будапешт выступает против этого решения, поскольку считает, что оно будет способствовать укреплению позиций Украины на западных границах Венгрии.

Официальный Киев не комментирует эти сообщения.