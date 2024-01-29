Мизулина попала под санкции ЕС

Евросоюз ввёл санкции против Лиги безопасного интернета и главы этой организации Екатерины Мизулиной, сообщается на сайте Евросовета в понедельник.
Европейские санкционные списки расширяются за счёт четырёх физических лиц и одного юридического, уточняется в заявлении.
Мизулина с её Лигой попала за помощь российскому правительству в усилении цензуры в стране, объяснили в Евросовете.
Там напомнили, что гражданам, попавшим под санкции, закрыт въезд на территорию Евросоюза, их активы замораживаются, запрещается предоставление прямых или косвенных услуг.
Трое других "счастливчиков" — прокурор и судьи, связанные с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом).
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.