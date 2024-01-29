Мизулина попала под санкции ЕС

ЕС ввёл санкции против главы Лиги безопасного интернета Мизулиной

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Евросоюз ввёл санкции против Лиги безопасного интернета и главы этой организации Екатерины Мизулиной, сообщается на сайте Евросовета в понедельник.

Фото: Абзац by Сергей Лантюхов

Европейские санкционные списки расширяются за счёт четырёх физических лиц и одного юридического, уточняется в заявлении.

Мизулина с её Лигой попала за помощь российскому правительству в усилении цензуры в стране, объяснили в Евросовете.

Там напомнили, что гражданам, попавшим под санкции, закрыт въезд на территорию Евросоюза, их активы замораживаются, запрещается предоставление прямых или косвенных услуг.

Трое других "счастливчиков" — прокурор и судьи, связанные с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом).